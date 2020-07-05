Футболисты "Урала" не удержали победу над "Уфой"

Программа 26-го тура чемпионата России по футболу продолжилась матчем в Уфе между одноименным клубом и екатеринбургским "Уралом". Хозяева поля лишь на последней минуте добавленного времени сумели спасти игру. Итоговый счет – 1:1.

Первый гол в матче оказался в активе Отмана Эль-Кабира. Марокканский полузащитник "Урала" на 66-й минуте точно пробил со штрафного. Ранее за вторую желтую карточку был удален румынский защитник хозяев поля Йонуц Неделчяру.

Футболисты "Уфы" отыгрались уже в добавленное время. Денис Терентьев стал автором столь важного мяча для своей команды.

"Урал" набрал 32 очка и располагается на девятом месте в чемпионате России. "Уфа" с 33 баллами поднялась на шестую строчку.