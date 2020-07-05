У китайца подтверждена бубонная чума

У китайского скотовода обнаружена бубонная чума, сообщает газета "Синьцзинбао". Скотовод был госпитализирован после поездки в эпидемиологический очаг бубонной чумы. В городе Баян-Нур (Внутренняя Монголия) объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения. Жителям рекомендовано не охотиться на диких животных, а при подозрении на заболевание немедленно сообщать уполномоченные ведомства.

До инцидента в Китае бубонной чумой заболели два жителя Монголии. Власти республики заявили, что сразу приняли необходимые меры, и причин для беспокойства в соседней Республике Алтай нет.

Бубонная чума распространяется через блох, паразитирующих на сурках, которых жители южной Сибири, Монголии и Китая, несмотря на запреты, употребляют в пищу. заболеть можно и после укуса больным грызуном. В редких случаях заразиться можно и при разделке тушки сурка. Однако заразной болезнь становится когда переходит в легочную форму и передается уже воздушно-капельным путем.