Тема:

Коронавирус 27 минут назад

5 июля 202019:30

В Испании снова вводят ограничения из-за коронавируса

В Испании снова вводят ограничения из-за коронавируса

На северо-западе Испании вновь принимают ограничительные меры из-за коронавируса, передает канал "Россия 24". Власти испанского автономного сообщества Галисия решили ввести пятидневный карантин для 70 тысяч человек в одном из районов.

Там зафиксировано более 100 случаев заболевания COVID-19. Пока по району можно передвигаться свободно, но будет снижено допустимое число клиентов в магазинах и культурных учреждения. Людей просят сократить социальные контакты и использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что в Каталонии изолируют район Сегриа с населением 200 тысяч человек. За порядком следят более 200 полицейских, жителям запретили въезд и выезд из этой зоны. Медики скорой помощи и врачи университетской больницы города Виланова обустраивают полевой госпиталь для заразившихся.

В Каталонии с начала эпидемии подтверждено 62 тысячи случаев заражения коронавирусом, 5,6 тысячи пациентов умерли.

 

Ранее по теме

Сейчас

19:52

Пожар под Махачкалой тушит авиация

19:33

Из Газы по Израилю выпустили ракеты

19:31

Иномарка протаранила шесть машин на проспекте Мира

19:17

Движение по МКАД восстановлено после ДТП с летальным исходом

19:14

В Испании снова вводят ограничения из-за коронавируса

18:41

Движение по МКАД затруднено из-за смертельной аварии

18:08

Возросло число жертв взрыва в Турции

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Автобус сгорел по пути из Москвы в Дагестан

Автобус сгорел по пути из Москвы в Дагестан

1 час назад
Шестерка непреклонных: пилоты "Формулы-1" не проявили единодушия

Шестерка непреклонных: пилоты "Формулы-1" не проявили единодушия

29 минут назад
В Испании снова вводят ограничения из-за коронавируса

В Испании снова вводят ограничения из-за коронавируса

21 минута назад
По делу об убийстве россиянина в Австрии задержан еще один человек

По делу об убийстве россиянина в Австрии задержан еще один человек

2 часа назад
У китайца подтверждена бубонная чума

У китайца подтверждена бубонная чума

21 минута назад
Преступники расстреляли людей на улице в Чикаго, среди жертв есть дети

Преступники расстреляли людей на улице в Чикаго, среди жертв есть дети

2 часа назад
Возросло число жертв взрыва в Турции

Возросло число жертв взрыва в Турции

1 час назад
Путин рассказал, каких ошибок прошлого хочет избежать

Путин рассказал, каких ошибок прошлого хочет избежать

6 часов назад
"Россия 1" показала девушку, получившую записку от президента

"Россия 1" показала девушку, получившую записку от президента

6 часов назад
Профессор Эйдельман назвал сроки второй волны коронавируса и уточнил, к чему готовиться

Профессор Эйдельман назвал сроки второй волны коронавируса и уточнил, к чему готовиться

5 часов назад
Соловьев показал результаты экспертизы по делу Ефремова

Соловьев показал результаты экспертизы по делу Ефремова

7 часов назад
В Петербурге открыт памятник погибшим подводникам

В Петербурге открыт памятник погибшим подводникам

5 часов назад
В Израиле сложилась "экстренная ситуация" с коронавирусом

В Израиле сложилась "экстренная ситуация" с коронавирусом

3 часа назад
Алла Будницкая: рецепты на все случаи жизни

Алла Будницкая: рецепты на все случаи жизни

6 часов назад
Кино по выходным: тернистый путь к настоящей любви

Кино по выходным: тернистый путь к настоящей любви

04.07.2020 13:13
Глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский призвал российских программистов оставаться в России

Глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский призвал российских программистов оставаться в России

03.07.2020 16:19
Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

29.06.2020 09:00
"Зенит" и "Краснодар" объявили составы на матч

"Зенит" и "Краснодар" объявили составы на матч

11 минут назад
Освобожден полицейский, обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда

Освобожден полицейский, обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда

16 минут назад
Движение по МКАД восстановлено после ДТП с летальным исходом

Движение по МКАД восстановлено после ДТП с летальным исходом

23 минуты назад
Полуторогодовалую дочь пытавшейся покончить с собой россиянки нашли жестоко убитой

Полуторогодовалую дочь пытавшейся покончить с собой россиянки нашли жестоко убитой

1 час назад
Футболисты "Урала" не удержали победу над "Уфой"

Футболисты "Урала" не удержали победу над "Уфой"

1 час назад
Норвежский "Викинг" высадит мигрантов на Сицилии

Норвежский "Викинг" высадит мигрантов на Сицилии

1 час назад
Обрушение строящегося ТЦ: завершены спасательные работы

Обрушение строящегося ТЦ: завершены спасательные работы

1 час назад
Семейная ссора вылилась в масштабный пожар в пятиэтажке

Семейная ссора вылилась в масштабный пожар в пятиэтажке

2 часа назад
Эксперты поделились методом диагностики серьезных болезней по языку

Эксперты поделились методом диагностики серьезных болезней по языку

2 часа назад
В нескольких регионах России прошли запрещенные вечеринки

В нескольких регионах России прошли запрещенные вечеринки

3 часа назад
Путин и Лукашенко примут участие в следующем "Саду памяти"

Путин и Лукашенко примут участие в следующем "Саду памяти"

3 часа назад
Стая бездомных собак набросилась на детей в Тольятти. Видео

Стая бездомных собак набросилась на детей в Тольятти. Видео

3 часа назад
"Наблюдатель" сообщил, что компании Зеленских занимались "оптимизацией налогов"

"Наблюдатель" сообщил, что компании Зеленских занимались "оптимизацией налогов"

3 часа назад
Германия поможет Украине закрыть шахты

Германия поможет Украине закрыть шахты

4 часа назад
Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу

Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу

4 часа назад
Американский BE-4 не считают катастрофой для российской экономики

Американский BE-4 не считают катастрофой для российской экономики

4 часа назад
Канье Уэст, решивший стать президентом, упустил несколько штатов

Канье Уэст, решивший стать президентом, упустил несколько штатов

4 часа назад
Серьезная авария с грузовиком и легковушками в Свердловской области попала на видео

Серьезная авария с грузовиком и легковушками в Свердловской области попала на видео

4 часа назад
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак стал дедушкой

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак стал дедушкой

5 часов назад
Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю

Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю

5 часов назад
Убитые и раненые: побоище в американском ночном клубе

Убитые и раненые: побоище в американском ночном клубе

5 часов назад
Голкипер клуба ПФЛ попал в реанимацию после удара молнии

Голкипер клуба ПФЛ попал в реанимацию после удара молнии

6 часов назад
Президент уточнил, кто предложил поправки о суверенитете

Президент уточнил, кто предложил поправки о суверенитете

6 часов назад
Песков сообщил о телеграмме Путина Трампу

Песков сообщил о телеграмме Путина Трампу

7 часов назад
Строительство метро и реконструкция медцентров: Собянин подвел итоги недели

Строительство метро и реконструкция медцентров: Собянин подвел итоги недели

10 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку