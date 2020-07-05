Движение по МКАД восстановлено после ДТП с летальным исходом

Движение на МКАД, где днем в воскресенье, 5 июля, произошла авария со смертельным исходом, к настоящему моменту полностью восстановлено.

ДТП случилось на 94-м километре МКАД в районе пересечения с Ярославским шоссе. В нем погиб один человек, и пострадали, по разным данным, от одного до трех человек.

Пострадавшую женщину с места происшествия эвакуировал санитарный вертолет Московского авиационного центра. В полете ее сопровождала авиамедицинская бригада, пишет РИА Новости.

После аварии на МКАД были перекрыты три полосы из пяти.