Из Газы по Израилю выпустили ракеты

Две ракеты по Израилю были выпущены со стороны сектора Газа палестинскими радикалами. На юге Израиля сработали сирены, предупреждая жителей о возможных обстрелах, сообщила пресс-служба израильской армии.

Предыдущие ракетные обстрелы по Израилю пришлись на 26 и 15 июня, 6 мая, 27 марта. В ответ израильская армия стреляла по военным объектам ХАМАС. 23 и 24 февраля по Израилю из Газы было выпущено более 80 ракет. В ответ израильские ВВС поразили военные цели группировки "Исламский джихад" (запрещено в России) к югу от Дамаска в Сирии, а также десятки объектов радикалов по всему сектору Газа.

С 19 мая палестинское государство отказалось от обязательств по всем соглашениям с правительствами Израиля и Соединенных Штатов Америки, включая связанные с безопасностью, из-за намерения израильского правительства присоединить палестинские земли. В Палестине призвали Израиль нести ответственность перед мировым сообществом как "оккупационная сила на оккупированной территории Палестины".