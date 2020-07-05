"Зенит" и "Краснодар" объявили составы на матч

Стали известны стартовые составы санкт-петербургского "Зенита" и "Краснодара" на очный матч 26-го тура чемпионата России по футболу. В команде Сергея Семака, которая в случае победы досрочно выиграет турнир, с первых минут на поле появятся Артем Дзюба, Малком и Сердар Азмун.

Вместе с ними в стартовый состав "сине-бело-голубых" попали Андрей Лунев, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Магомед Оздоев, Дуглас Сантос, Далер Кузяев и Вильмар Барриос.

За "Краснодар" с первых минут выступят Матвей Сафонов, Юрий Газинский, Сергей Петров, Кристиан Рамире, Александр Мартынович, Даниил Уткин, Кристофер Оллсон, Кайо, Вандерсон, Тони Вилена и Берг.

Матч между "Краснодаром" и "Зенитом" состоится 5 июля. Встреча пройдет на поле "быков" и начнется в 20:30 по московскому времени.