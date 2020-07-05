Военный эксперт предупредил США и дал совет России

Отказ США от российских ракетных двигателей РД-180 в связи с созданием собственного аналога BE-4 может быть скоропалительным решением, связанным с политическими соображениями, но ситуация может завершиться плачевно. Об этом заявил военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Вместе с тем эксперт назвал этот шаг американцев неизбежным. "Мы были готовы к этой ситуации, учитывая ту политику, которую ведет сейчас Трамп. А его позиция — максимально во всех отраслях отказаться от продукции, поставляемой из других стран: Китая, России, Европы", — объяснил Евсеев в беседе с газетой "Вечерняя Москва".

Он высоко оценил потенциал двигателя Be-4, но обратил внимание на вопрос безопасности силовой установки. Хотя при этом оговорился, что на это важное обстоятельство США могут закрыть глаза "по политическим обстоятельствам".

Кроме того, Евсеев отметил, что, несмотря на все заявления, говорить о полной независимости американского ракетостроения от РФ нельзя.

Эксперт призвал Россию следить за качеством своих пусков для снижения аварийности. Это, по его словам, позволит привлечь заказы не только от США, но и других стран. Он также призвал не обращать внимания на разного рода провокации. "Если американцы задумали такой план, мы никак не сможем повлиять на их решение", — предупредил специалист.

Ранее сенатор Владимир Джабаров высказал убежденность в том, что создание в США ракетных двигателей, аналогичных российским РД-180, не приведет к особым потерям российского бюджета.