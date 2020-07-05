Пожар под Махачкалой тушит авиация

Авиация МЧС привлечена к тушение пожара на горе Тарки-Тау около Махачкалы. Как сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС по Дагестану, на землях лесного фонда горит сухая трава.

Площадь пожара в районе поселка Тарки достигла 16 гектаров. Работу сотрудников МЧС осложняет труднодоступная местность. Самолеты МЧС сделали уже девять сбросов воды, чтобы помочь коллегам.

К тушению огня привлечены 55 человек и 11 единиц техники от МЧС и Комитета по лесному хозяйству.