Спасены утята, попавшие в коллектор в Новой Москве

В деревне Зыбино (Троицкий округ, Новая Москва) пожарные вытащили из переливного коллектора утиный выводок.

Тревожная весть о провалившихся птенцах поступила на пульт дежурного диспетчера. На вызов отправился расчет пожарно-спасательного отряда №308.

Пожарные переоделись в гидрокостюмы и спустились через ревизионный люк в коллектор, поймали утят. Спасенных птиц выпустили в ближайший пруд, передает ТАСС.