5 июля 202020:14

Спасены утята, попавшие в коллектор в Новой Москве

Global Look Press

В деревне Зыбино (Троицкий округ, Новая Москва) пожарные вытащили из переливного коллектора утиный выводок.

Тревожная весть о провалившихся птенцах поступила на пульт дежурного диспетчера. На вызов отправился расчет пожарно-спасательного отряда №308.

Пожарные переоделись в гидрокостюмы и спустились через ревизионный люк в коллектор, поймали утят. Спасенных птиц выпустили в ближайший пруд, передает ТАСС.

Сейчас

20:42

Массовое ДТП в Москве устроил водитель без сознания

20:32

Израиль снова обстреляли из Газы

20:20

Огонь прошел 16 гектаров: пожар в Дагестане локализован

19:52

Пожар под Махачкалой тушит авиация

19:33

Из Газы по Израилю выпустили ракеты

19:31

Иномарка протаранила шесть машин на проспекте Мира

19:17

Движение по МКАД восстановлено после ДТП с летальным исходом

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Массовое ДТП в Москве устроил водитель без сознания

Массовое ДТП в Москве устроил водитель без сознания

25 минут назад
Особое волнение и трогательный момент: церемония с участием Путина и Лукашенко

Особое волнение и трогательный момент: церемония с участием Путина и Лукашенко

1 час назад
Израиль снова обстреляли из Газы

Израиль снова обстреляли из Газы

45 минут назад
Как испытывают вакцину от COVID-19

Как испытывают вакцину от COVID-19

1 час назад
"Черный" - с большой буквы, "белый" - с маленькой: "цветная" революция в США

"Черный" - с большой буквы, "белый" - с маленькой: "цветная" революция в США

33 минуты назад
У китайца подтверждена бубонная чума

У китайца подтверждена бубонная чума

1 час назад
Коронавирус "спал" во всем мире, считает ученый

Коронавирус "спал" во всем мире, считает ученый

42 минуты назад
С Сильвио Берлускони разобрались по указке сверху

С Сильвио Берлускони разобрались по указке сверху

1 час назад
Режиссеры гонконгского бунта даже не пытаются маскироваться

Режиссеры гонконгского бунта даже не пытаются маскироваться

19 минут назад
Военный эксперт предупредил США и дал совет России

Военный эксперт предупредил США и дал совет России

1 час назад
Меркель передумала бесить коллег и задобрила Макрона

Меркель передумала бесить коллег и задобрила Макрона

49 минут назад
В Испании снова вводят ограничения из-за коронавируса

В Испании снова вводят ограничения из-за коронавируса

1 час назад
Шестерка непреклонных: пилоты "Формулы-1" не проявили единодушия

Шестерка непреклонных: пилоты "Формулы-1" не проявили единодушия

2 часа назад
Алла Будницкая: рецепты на все случаи жизни

Алла Будницкая: рецепты на все случаи жизни

8 часов назад
Голосование по поправкам: уникальная кампания

Голосование по поправкам: уникальная кампания

5 минут назад
Даниил Квят: очень обидно так заканчивать гонку

Даниил Квят: очень обидно так заканчивать гонку

18 минут назад
Роман Путин возглавил "Народ против коррупции"

Роман Путин возглавил "Народ против коррупции"

32 минуты назад
"Локомотив" хочет усилиться экс-форвардом "Ювентуса" Манджукичем

"Локомотив" хочет усилиться экс-форвардом "Ювентуса" Манджукичем

40 минут назад
Огонь прошел 16 гектаров: пожар в Дагестане локализован

Огонь прошел 16 гектаров: пожар в Дагестане локализован

51 минута назад
Американский город наводнили сотни вооруженных людей

Американский город наводнили сотни вооруженных людей

57 минут назад
"Рубин" дома оказался сильнее "Оренбурга"

"Рубин" дома оказался сильнее "Оренбурга"

57 минут назад
Спасены утята, попавшие в коллектор в Новой Москве

Спасены утята, попавшие в коллектор в Новой Москве

1 час назад
"Зенит" и "Краснодар" объявили составы на матч

"Зенит" и "Краснодар" объявили составы на матч

1 час назад
Освобожден полицейский, обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда

Освобожден полицейский, обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда

1 час назад
Движение по МКАД восстановлено после ДТП с летальным исходом

Движение по МКАД восстановлено после ДТП с летальным исходом

1 час назад
Полуторогодовалую дочь пытавшейся покончить с собой россиянки нашли жестоко убитой

Полуторогодовалую дочь пытавшейся покончить с собой россиянки нашли жестоко убитой

2 часа назад
Футболисты "Урала" не удержали победу над "Уфой"

Футболисты "Урала" не удержали победу над "Уфой"

2 часа назад
Автобус сгорел по пути из Москвы в Дагестан

Автобус сгорел по пути из Москвы в Дагестан

2 часа назад
Возросло число жертв взрыва в Турции

Возросло число жертв взрыва в Турции

3 часа назад
Обрушение строящегося ТЦ: завершены спасательные работы

Обрушение строящегося ТЦ: завершены спасательные работы

3 часа назад
По делу об убийстве россиянина в Австрии задержан еще один человек

По делу об убийстве россиянина в Австрии задержан еще один человек

3 часа назад
Семейная ссора вылилась в масштабный пожар в пятиэтажке

Семейная ссора вылилась в масштабный пожар в пятиэтажке

3 часа назад
Преступники расстреляли людей на улице в Чикаго, среди жертв есть дети

Преступники расстреляли людей на улице в Чикаго, среди жертв есть дети

4 часа назад
В нескольких регионах России прошли запрещенные вечеринки

В нескольких регионах России прошли запрещенные вечеринки

4 часа назад
В Израиле сложилась "экстренная ситуация" с коронавирусом

В Израиле сложилась "экстренная ситуация" с коронавирусом

4 часа назад
"Наблюдатель" сообщил, что компании Зеленских занимались "оптимизацией налогов"

"Наблюдатель" сообщил, что компании Зеленских занимались "оптимизацией налогов"

5 часов назад
Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу

Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу

5 часов назад
Канье Уэст, решивший стать президентом, упустил несколько штатов

Канье Уэст, решивший стать президентом, упустил несколько штатов

6 часов назад
Профессор Эйдельман назвал сроки второй волны коронавируса и уточнил, к чему готовиться

Профессор Эйдельман назвал сроки второй волны коронавируса и уточнил, к чему готовиться

6 часов назад
Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю

Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю

6 часов назад
В Петербурге открыт памятник погибшим подводникам

В Петербурге открыт памятник погибшим подводникам

7 часов назад
"Россия 1" показала девушку, получившую записку от президента

"Россия 1" показала девушку, получившую записку от президента

7 часов назад
Путин рассказал, каких ошибок прошлого хочет избежать

Путин рассказал, каких ошибок прошлого хочет избежать

8 часов назад
Соловьев показал результаты экспертизы по делу Ефремова

Соловьев показал результаты экспертизы по делу Ефремова

9 часов назад
Строительство метро и реконструкция медцентров: Собянин подвел итоги недели

Строительство метро и реконструкция медцентров: Собянин подвел итоги недели

11 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку