Американский город наводнили сотни вооруженных людей

В небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания съехались сотни вооруженных людей. Они хотели помешать представителям движения "Антифа" портить памятники конфедератам и жечь флаги США 4 июля, в День независимости страны.

По информации издания The Washington Post, о планах "Антифа" "самопровозглашенные ополченцы" узнали из соцсетей. Геттисберг был выбран местом проведения акции потому, что в этих местах в годы Гражданской войны в США произошло одно из самых кровопролитных сражений.

Помешать варварским планам протестующих решили представители ультраправых группировок, байкеры, скинхеды и из разных американских штатов. Многие из них обещали прихватить с собой оружие.

В результате, пишет The Washington Post, 4 июля за несколько часов до запланированной акции на место битвы и кладбище в Геттисберге приехали сотни вооруженных людей. Они размахивали флагами Конфедерации и охраняли памятники. На кладбище ополченцы встретили мужчину, который показался им подозрительным, хотя он пришел просто навестить могилу своего родственника. Мужчину окружила агрессивно настроенная толпа, и только прибытие полиции разрядило обстановку.

Позже выяснилось, что человек, публиковавший в соцсетях сообщения о планах "Антифа", распространял ложную информацию, и никаких акций в Геттисберге в День независимости не планировалось.

Это не первый подобный случай в США: в июне сотни вооруженных людей, узнавших якобы о планах "Антифа", уже собирались в Айдахо, Мичигане, Южной Дакоте и Нью-Джерси.