Огонь прошел 16 гектаров: пожар в Дагестане локализован

Пожар в районе автостанции в Махачкале локализован. Пожар случился на землях лесного фонда. Огонь прошел 16 гектаров, горело 300 квадратных метров.

От МЧС к тушению было привлечено 25 человек и 4 единицы техники. От комитета лесного хозяйства пожар тушили 30 человек и 7 единиц техники, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что авиация МЧС привлечена к тушение пожара на горе Тарки-Тау около Махачкалы. Площадь пожара в районе поселка Тарки достигла 16 гектаров. Работу сотрудников МЧС осложняет труднодоступная местность. Самолет МЧС сделал уже девять сбросов воды, чтобы помочь коллегам.