Коронавирус "спал" во всем мире, считает ученый

Коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, скорее всего, не вырвался из лаборатории в Китае, а появился в мире задолго до этого и просто находился в "спящем" состоянии, считает старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины и приглашенный профессор Ньюкаслского университета Том Джефферсон.

Так, ученый рассказал, что испанские эпидемиологи нашли вирус SARS-CoV-2 в сточных водах Барселоны еще в марте прошлого года, то есть за девять месяцев до вспышки в китайском Ухане. Кроме того, следы коронавируса обнаружиилсь в образцах сточных вод итальянских городов Милан и Турин в декабре прошлого года. Нашли их и в Бразилии в ноябре 2019 года после исследования сточных вод города Флорианополис.

"Вполне возможно, мы имеем дело со спящим вирусом, который был активирован условиями окружающей среды", — приводит слова Джефферсона ТАСС.

В подтверждение своей версии ученый привел случай во время пандемии "испанки", от которой с 1918 по 1920 годы погибли, по разным данным, до 100 миллионов человек. По его словам, в 1918 году от испанского гриппа умерло около 30 процентов населения Западного Самоа, хотя у них не было никаких контактов с внешним миром. "В случае с испанским гриппом происходили странные вещи", — отметил Джефферсон, добавив, что нечто подобное наблюдается и с распространением коронавируса.