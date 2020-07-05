Израиль снова обстреляли из Газы

Израильская система ПВО перехватила выпущенную палестинскими радикалами ракету. В южных районах Израиля, граничащих с сектором Газа, во второй раз за вечер прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ранее сообщалось о двух ракетах, запущенных из сектора Газа.

До этого ракетные обстрелы по Израилю пришлись на 26 и 15 июня, 6 мая, 27 марта. В ответ израильская армия стреляла по военным объектам ХАМАС. 23 и 24 февраля по Израилю из Газы было выпущено более 80 ракет. В ответ израильские ВВС поразили военные цели группировки "Исламский джихад" (запрещено в России) к югу от Дамаска в Сирии, а также десятки объектов радикалов по всему сектору Газа.