Массовое ДТП в Москве устроил водитель без сознания

Водитель "Тойоты", устроивший крупное ДТП на проспекте Мира в Москве, скорее всего потерял сознание после приступа астмы, потому и наехал на стоявшие машины.

Ранее сообщалось, что в аварии травмы получили 2 человека. Шесть автомобилей были помяты.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что на МКАД на пересечении с Ярославским шоссе произошла крупная авария. По данным МЧС, в аварии пострадали три человека. За женщиной прилетел вертолет с медиками и доставил ее в больницу. Санитарный вертолет в воскресенье утром уже вылетал за пострадавшим в ДТП на МКАД. Там при столкновении фургона и легкового автомобиля четыре человека получили травмы различной степени тяжести, один из пострадавших скончался.