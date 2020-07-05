"Локомотив" хочет усилиться экс-форвардом "Ювентуса" Манджукичем

Московский "Локомотив" постарается побороться за 34-летнего хорватского футболиста Марио Манджукича, который объявил, что его контракт с катарским "Аль-Духайлем" был расторгнут 5 июля по соглашению сторон.

Как стало известно Betting Insider, помимо "Локомотива на экс-нападающего туринского "Ювентуса" и сборной Хорватии претендуют турецкие клубы "Галатасарай" и "Фенербахче", а также несколько команд чемпионата Италии.

Напомним, что Манджукич присоединился к "Аль-Духайлю" нынешней зимой. В семи встречах за новый клуб он забил один мяч.