Роман Путин возглавил "Народ против коррупции"

Двоюродный племянник президента России Владимира Путина, бывший сотрудник ФСБ, предприниматель Роман Путин возглавил общероссийскую политическую партию "Народ против коррупции".

Как сообщил председатель генерального политсовета партии Григорий Анисимов, Путин был избран на партийном съезде по результатам тайного голосования. Он будет занимать этот пост в течение пяти лет, пишет РИА Новости.

Роман Путин вступил в партию "Народ против коррупции" 21 июня. В руководстве политсилы тогда отрекомендовали Путина как "успешного предпринимателя, общественного и политического деятеля" и выразили надежду на то, что его членство придаст партии "новый импульс" в реализации ее программы.