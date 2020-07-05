Выборы в Хорватии: предварительные данные

В Хорватии в воскресенье, 4 июля, прошли выборы в Сабор — парламент страны. Избирательные участки уже закрылись, появились первые данные экзитполов.

Согласно им, побеждает правящее правоцентристское Хорватское демократическое содружество. Его представители, по предварительным данным, получают 61 место в парламенте. Социал-демократы во главе с президентом Зораном Милановичем занимают 44 кресла. Явка составила чуть более 34 процентов, передает телеканал "Россия 24".