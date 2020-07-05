Станислав Черчесов: "Зенит" абсолютно заслуженно выиграл чемпионат

Главный тренер сборной России по футбол Станислав Черчесов поделился мнением по поводу досрочного чемпионства санкт-петербургского "Зенита". По словам наставника национальной команды, "сине-бело-голубые" своей игрой не оставили практически никаких шансов конкурентам.

"Команда играла солидно и практически не оставила никаких шансов основным конкурентам. "Зенит", на мой взгляд, абсолютно заслуженно второй сезон подряд завоевал золото", – цитирует Черчесова РИА Новости.

Также он отметил профессионализм команды из Санкт-Петербурга, в которой ни один футболист не заразился коронавирусом во время пандемии.

Напомним, что "Зенит" в гостях обыграл "Краснодар" в 26-м туре чемпионата России и досрочно стал победителем турнира.