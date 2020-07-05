Число жертв коронавируса в Москве приближается к 4 тысячам

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве в течение последних суток скончались еще 22 пациента с коронавирусной инфекцией. В результате число жертв COVID-19 в столице достигло 3 975.

Всего в мире с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились более 11,2 миллиона человек, около 530 тысяч заболевших скончались, передает ТАСС. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, к настоящему моменту зарегистрирован 681 251 случай заражения, умер 10 161 человек. Выздоровели 450 750 инфицированных.