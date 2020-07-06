Власти Ирана сообщили о создании подземных ракетных баз на своих побережьях

Тегеран создал подземные ракетные города на побережье Персидского и Оманского заливов. Об этом рассказал командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции. Он подчеркнул, что эта мера служит для обеспечения безопасности страны от внешних врагов.

Противники Тегерана, как заявили в КСИР, не в курсе, где конкретно находятся системы ракетных комплексов. Вдоль морской границы исламской республики расположены более 400 морских подразделений с военнослужащими, отмечает телеканал "Россия 24".