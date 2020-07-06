Ливни в Японии унесли жизни десятков людей

На японском острове Кюсю в результате последствий сильных ливневых дождей, приведших к разливу рек и сходу оползней, погибли, по меньшей мере, 40 человек.

К настоящему времени официально подтверждена смерть 24 человек, еще 16 находятся в так называемом "состоянии остановки сердца и легких", как в Японии называют клиническую смерть.

По данным японских метеорологов, сильные ливни продолжат идти на острове Кюсю в течение понедельника, но основной циклон уже переместился в район острова Сикоку, где в течение суток может выпасть до 300 миллиметров осадков, передает ТАСС.

В зону стихийного бедствия направлены около 10 тысяч военнослужащих, которые оказывают поддержку местным спасательным службам.