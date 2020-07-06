"Погода 24": в Сибири снова ожидаются грозовые дожди и шквалистый ветер

Стихия на юге Сибири не унимается! Куда сегодня переместится шторм, который в выходные разрушил палаточный лагерь в Красноярском крае? Где прогнозируются самые сильные дожди? И когда ливни придут в объятые лесными пожарами районы Иркутской области?

В выходные многие регионы Южной Сибири и Дальнего Востока столкнулись с погодными катаклизмами. В Красноярском крае, под Канском, водители в воскресенье останавливались с включенными аварийками из-за ливня. Подтопления после мощных дождей появлялись в Иркутской области и Кузбассе. А некоторые районы Новосибирской области и Забайкалья подверглись бомбардировке градом. Куски льда не только изрешетили теплицы, но и убили домашнюю птицу. Грозовые ливни сопровождались усилением ветра. В Красноярском крае шквал повалил сосны на машины и палатки в туристическом лагере у озера Маслеево. Одна женщина погибла, ее дочь и еще три человека были госпитализированы. Удивительно, но ближайшая метеостанция, расположенная в 17-ти километрах от места трагедии, зафиксировала порывы всего 15 м/с. А вот дожди в Сибири оказались действительно экстраординарными.

В Новосибирской области и Кузбассе местами всего за 12 часов выпало более половины июльского объема влаги. Столь интенсивные ливни в середине лета здесь случаются лишь раз в 4-5 лет.

Сегодня в регионе вновь станет усиливаться ветер. Порывы свыше 15-20 м/с уже будут наблюдаться уже на большей части Красноярского края. Еще одна зона штормовой погоды охватит юг Якутии, верховья Амура и Забайкалье.

Зоны ветреной погоды напрямую связаны с полями дождевой облачности. Один массив туч сегодня протянется от побережья Таймыра до степей Казахстана, другой накроет большую часть Дальнего Востока. В центре Красноярского края и Приамурье осадки по-прежнему будут очень сильными. А вот на Байкале благодаря небольшому антициклону задержится солнечная и сухая погода.

Пока отдельные районы Красноярского края и Прибайкалья в выходные заливали дожди, другие продолжали гореть. В полтора раза за сутки выросла площадь лесных пожаров в Иркутской области. Один из них был локализован на расстоянии около трех километров от деревни. К мониторингу и тушению возгораний в регионе привлечено 16 воздушных судов.

Вплоть до вторника на существенные осадки в Иркутской области рассчитывать не стоит. А жара станет усиливаться. В Иркутске сегодня-завтра — до +30-ти ...+33-х. И лишь со среды в регионе ожидаются грозовые ливни, способные сдержать распространение огня.

Центральную Сибирь будет заливать дождями в течение всей рабочей недели, а температура станет понижаться. Если сегодня в Красноярске около +29-ти, то же в четверг-пятницу показания термометров не превысят 22-х градусов, что на два с половиной градуса прохладнее климата.