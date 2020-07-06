Хабаровские выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку

Сегодня выпускники сдают самый массовый экзамен по русскому языку. В Хабаровском крае за парты сели более 6 тысяч школьников. Чтобы не открывать дополнительные пункты, было принято решение провести ЕГЭ в два дня 6 и 7 июля.

Таким экзамен ни учителя, ни выпускники — у которых, кстати, уже есть аттестаты на руках — и представить себе не могли. Ожидание во дворе больше походит на флешмоб, ну, а внутри школы обстановка напоминает медпункт.

По рекомендации Рособрнадзора в этом году в пунктах сдачи единого экзамены снижено число наблюдателей, зато медработников стало в разы больше. Несколько фильтров, медицинский самый главный. Здесь замеряют температуру, обрабатывают руки и осматривают. Человека с малейшими признаками ОРВИ в аудиторию не допустят.

Классы готовили фактически вместе с санитарными врачами. Генеральная уборка с дезинфицирующими средствами, обеззараживание воздуха, маски, мыло и одноразовые салфетки в ассортименте. Аудитории стали просторнее обычного, здесь в каждой не более 10 человек и сидят они зигзагом.

"В этом году потребовалось дополнительно задействовать 150 аудиторий в Хабаровске, чтобы все смогли сдать в соответствии с требованием мер безопасности. И дополнительно нам пришлось привлечь организаторов, которые работают на экзамене", — рассказывает Татьяна Матвеенкова, начальник управления образования администрации г. Хабаровска.

Школьники, пожалуй, уже и не обращают внимания на необычную противоэпидемиологическую обстановку. Слишком долго были в ожидании. "Ожидание экзамена было самым сложным. Знаете, эти сомнения нагнетаются, и думаешь, сдашь или нет. Но сейчас я готов", — решительно настроен Владимир Сокур, выпускник.

Президент Владимир Путин из-за сложной ситуации с коронавирусом предложил провести экзамен только для тех, кто собирается поступать в вузы. Остальные получили аттестаты по итогам года. Русский язык нужен фактически во всех высших учебных заведениях страны, а потому он самый массовый. В Хабаровском крае контрольно-измерительные материалы в руки возьмут более 6 тысяч человек. Слишком много для нынешнего времени пандемии.

"В этом году русский, как самый массовый, разделен на 2 дня. Это связано с тем, чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции. Если раньше в аудитории было по 15, то теперь 5-8-12, от площади зависит", — поясняет Екатерина Кошельникова, начальник отдела министерства образования и науки Хабаровского края.

В остальном экзамен по русскому в привычном режиме. 27 заданий, разбитые на 2 блока. Фактически, 26 тестов и сочинение. Именно оно самое трудоемкое, его правильное выполнение может принести 24 балла. Результаты для тех, кто сдает экзамен сегодня, объявят не позднее 20 июля. Вторая группа выпускников, которым предстоит пройти испытания завтра, узнают балл — 23 июля. Аппеляция, при необходимости, с оглядкой на ковид, будет проходить дистанционно.