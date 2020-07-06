Украина грозит России войной

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией. Об этом сообщил командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью газете "Думская".

По утверждению главкома, Украина намерена "вернуть" Крым, а также готовится к войне с Россией, сообщает телеканал "Россия 24". "Будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения, — заявил он. — Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим".