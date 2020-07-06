6 июля 202006:14 Андрей Колесников

Авиакомпания "Россия" запустила новый рейс из Владивостока в Сочи

Авиакомпания "Россия" запустила новый рейс из Владивостока в Сочи

Жители Владивостока теперь могут попасть на курорты черноморского побережья прямым авиарейсом — перелет занимает почти десять часов. Но это все равно экономит время и деньги, уверены туристы. Билеты полностью распроданы.

Это наконец-то свершилось, Прямой авиарейс соединил черноморское побережье с побережьем Японского моря. И это, пожалуй, первый рейс в новейшей истории международного аэропорта Владивосток.

Пока огромный авиалайнер рулил к терминалу, у стойки регистрации началось оформление первых пассажиров.

"Теперь конечно, лучше, прямой рейс, вот у меня вообще жена раньше полетела с пересадкой, сначала туда, потом 3-4 часа ждать, потом еще 4 часа лететь", — вспоминает Сергей Стяжкин, пассажир.

Уже через полчаса, очередь из желающих улететь на Черное море значительно выросла. Большинство пассажиров выбрали турпакет – в него входит авиаперелет туда и обратно, трансфер, проживание в гостинице.

"Сейчас самое главное для нас — это цены. В районе 70 тысяч, я считаю, что это недорого, 9 дней – 8 ночей. Никогда не были, поэтому решили полететь туда", — говорит Оксана Лобко-Собачкина.

При желании путевку на Черное море можно разнообразить опциями, питанием по системе "все включено" или, например, дополнить экскурсиями.

С постепенным снижением уровня заболеваемости COVID-19 в России, внутренний туризм начинает просыпаться. В нынешнем летнем сезоне авиакомпания планирует перевезти на южные курорты не менее 50 тысяч дальневосточников.

"Каждый пассажир найдет себе то, что ему хочется, стоимость перелета ниже. Но при этом, пассажир может выбрать, кастомизировать перелет, дополнительное питание, но базовая стоимость, которая включает в себя все, уже включена в минимальную стоимость", — пояснил Сергей Стариков, официальный представитель авиакомпании "Россия".

Рейсы, выполняемые в обход столицы, экономят не только время и деньги пассажиров, а за счет сокращения длительности, перелет наносит меньший ущерб окружающей среде. Первый перелет во Владивосток занял почти 9 часов.

"Очень приятно видеть лица людей, которые могут насладиться теплым морем", — признается Андрей Чекунов, старший бортпроводник экипажа 1 отделения.

Перед каждым вылетом – дезинфекция салона, смена одноразовых салфеток на подголовниках. Пассажирам также обещают питание в ланч-боксах и одноразовую посуду.

Широкофюзеляжный самолет рассчитан на 500 пассажиров. Сюда прилетел совершенно пустым, в Сочи улетит загруженным на 100 процентов. Рассадка обычная, поэтому экипаж предпринимает максимальные меры безопасности.

На первый беспересадочный авиарейс Владивосток-Сочи все туры и билеты проданы – 510 пассажиров улетели эконом-классом, еще 12 человек выбрали бизнес-услугу. С этого момента, полеты на Черное море будут выполняться дважды в неделю, а с 11 июля, прямым рейсом можно будет улететь и в Крым.

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