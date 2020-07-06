Цифровизация облегчит жизнь аграриев

Аграрии смогут оформить субсидии и льготные кредиты в электронном виде. Минсельхоз упрощает порядок подачи документов, теперь это можно будет сделать через цифровой сервис, который привязан к порталу госуслуг.

Само по себе название — удмуртская клубника — даже в регионе у местных вызывало скепсис: широта, совсем не подходящая для выращивания такой ягоды. Риски высоки. На практике оказалось, что кто не рискует, тот с пяти гектаров урожай вряд ли соберет.

Крестьянско-фермерское хозяйство Ирины Аверьяновой, а по сути, семейный подряд, начинало с двух. В планах — еще расширить поле. В прошлом году хозяйство получило грант от Минсельхоза в три миллиона рублей. Правда, на оформление таких субсидий и ожидание результата могут уйти недели.

"Сложность была в том, что долго собирать документы – неделю, две и больше. Мы собираем пакет по перечню, приносим, ждем . Время уходит, не знаем, одобрили, не одобрили", — рассказывает предприниматель Ирина Аверьянова.

Сэкономить время аграриев и упростить порядок подачи документов — такая задача уже не один год стояла перед Министерством сельского хозяйства. Теперь решение нашлось благодаря созданию информационной системы цифровых сервисов АПК.

Субсидии, гранты, льготные кредиты и лизинг в скором будущем можно будет оформить без бумажной волокиты – электронно, на платформе, интегрированной с Единым порталом госуслуг.

"С 2022 года 75 процентов субсидий и половина льготных кредитов будут оформляться в электронном виде. Предоставление поддержки сократится на месяц. Экономия составит 674 миллиона рублей ежегодно, а суммарные издержки аграриев сократятся в три раза", — отметил директор Департамента информатизации Министерства сельского хозяйства РФ Александр Архипов.

Снижать временные и финансовые затраты и повышать прибыль — это как раз то, на что нацелена цифровизация АПК, новая агростратегия. Ключевая задача проекта – сделать господдержку проще и прозрачнее.

Пользователями новой цифровой экосистемы станут финансовые организации, органы управления АПК и, что главное, фермеры и другие сельхозпроизводители.

"Если информация о сельхозпроизводителе есть в базе ведомств, она автоматически будет представлена системе без необходимости повторного ввода данных", — пояснил генеральный директор компании "ФОРС — центр разработки" Евгений Ефименко.

До конца 2020 года будет разработан функционал информационной системы, а уже в начале 2021 года пройдет опытная эксплуатация в девяти пилотных регионах с постепенным подключением остальных субъектов страны. В итоге ожидается, что ее пользователями станут более 100 тысяч сельхозтоваропроизводителей. Кроме того, в электронном виде будет оформляться и поддержка в рамках новой госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". А это значит, что создаваемая система облегчит жизнь не только аграриям, но и миллионам сельских жителей.