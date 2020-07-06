6 июля 202007:31 Виктория Сытенко

Амурские выпускники написали ЕГЭ по русскому языку

Амурские выпускники написали ЕГЭ по русскому языку

Единый госэкзамен по русскому языку сегодня сдали амурские выпускники. Из-за особых санитарных требований на проверку знаний школьникам отвели два дня. В каждой аудитории — не больше девяти человек. Кстати, в селе Чигири, в Благовещенске, педагоги разрешили писать экзамен школьникам без масок и перчаток, чтобы снять излишнее напряжение.

В этом году никакой линейки плечом к плечу. Выстроившись в шахматном порядке перед крыльцом родной школы, одиннадцатиклассники села Чигири ждут своей очереди в перекличке. В пункт сдачи ЕГЭ пускают тоже только при строгом соблюдении санитарных правил.

В здании — обязательный термоконтроль. Это новые требования к сдаче единого государственного экзамена, введенные из-за пандемии. Перчатки и маски выпускникам разрешили не надевать — так удобнее. Ведь впереди почти 4 часа кропотливой работы, от которой ничто не должно отвлекать.

Впервые ЕГЭ для одиннадцатиклассников сделали по выбору, а потому в это утро сюда явились те, кто нацелен поступить в вузы. Анастасия Кукнерик до последнего не выпускает методичку из рук. Она с 6-го класса мечтает стать журналистом, надеется поступить в один из столичных университетов. Девушка занималась русским онлайн и с репетитором.

"Я повторяла до последнего, и я также специально встала пораньше, чтобы все закрепить, повторить, потому что я знаю, как работает моя память. Если я не буду готовиться за день до экзамена, то я все забуду. Я волнуюсь, но понимаю, что готовилась не зря. Уделяла очень много времени, и я постараюсь выложиться на максимум", — волнуется Анастасия Кукнерик, выпускница.

В этом году на сдачу ЕГЭ по русскому языку отвели два дня — 6-е и 7-е июля. Из-за особых требований Роспотребнадзора в аудиториях почти в два раза меньше экзаменуемых, всего по 9 человек. Класс – как на ладони, за честностью и порядком здесь наблюдают педагоги, по видеосвязи – общественники. Пандемия сдвинула сроки сдачи единого государственного на целый месяц, но в то же время дала выпускникам дополнительное время на подготовку. Некоторые ребята признаются, что успели расслабиться.

"На самом деле расслабило, дало больше свободы, конечно, но подготовку не улучшило. Я использовал это время для подготовки, кто-то нет", — признается Артем Асцатрян, выпускник.

Руководство пункта проведения экзамена отмечает — в этом году ЕГЭ проводится при полном соблюдение санитарно-эпидемиологических правил.

"Все сотрудники, которые принимают участие на экзаменах, имеют справку, что в течение 14 дней они не контактировали с людьми, у которых подтвержден диагноз СOVID-19, у каждого сотрудника имеется такая справка", — отметила Виктория Лисина, руководитель пункта проведения единого государственного экзамена.

Из 96-ти выпускников чигиринской школы только 12 решили не писать ЕГЭ по русскому языку. Завтра, во второй день экзамена, на базе этого учреждения свои знания проверят выпускники из других сел Благовещенского района. Итоги станут известны 20 июля.

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