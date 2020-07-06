Столкновение двух легкомоторных самолетов в США привело к жертвам

В американском штате Айдахо два самолета столкнулись над озером Кер-д'Ален. В результате инцидента погибли два человека, еще шестеро числятся пропавшими без вести.

Причина авиакатастрофы пока не установлена. Рухнувшие после столкновения в воду самолеты удалось обнаружить на глубине более 38 метров при помощи гидролокатора, сообщает "Интерфакс". Ведется расследование.