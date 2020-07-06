Серия "А". "Наполи" выиграл у "Ромы", "Интер" уступил "Брешии"

В чемпионате Италии по футболу в высшем дивизионе обостряется борьба за призовые места и попадание в еврокубки. Днем ранее проиграл "Лацио", а вслед за ним оступился и "Интер", уступивший "Брешии" – 1:2. В то же время "Наполи" выиграл в принципиальной встрече у "Ромы" – 2:1.

В Неаполе все основные события произошли в последней трети матча. Сначала Кальехон вывел хозяев вперед, затем Мхитарян забил ответный гол, но на 82-й минуте Инсинье принес "Наполи" важную победу. Неаполитанцы догнали "Рому" (по 48 очков) и на 2 балла опережают "Милан" в борьбе за зону еврокубков.

"Интер" имел отличный шанс приблизиться к "Лацио" в борьбе за серебро, но дома проиграл. При этом Лукаку открыл счет и до 74-й минуты казалось, что хозяева выиграют. Но два гола с интервалом в 6 минут от Джавары и Барроу принесли успех "Брешии". "Интер" остался с 64 очками, отставая на 4 балла от "лациале" и всего на очко опережая "Аталанту".