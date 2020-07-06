В России понизился уровень бедности

В 2019 году доля граждан, живущих за чертой бедности в России сократилась по сравнению с 2018 годом, составив 12,3% вместо 12,9%.

По данным исследования РИА Новости, в России у 1,9 процента жителей доходы составляют менее половины от прожиточного минимума. Этот показатель также снизился по сравнению с 2018 годом, когда он фиксировался на уровне 2,1%.

При этом эксперты отмечают, что в Тыве у 6,6 процента жителей крайне сложное финансовое положение. Тяжелая ситуация и в Ингушетии, где за чертой бедности живут 4,8 процента населения, а также в Республике Алтай — 4,2 процента.

Эксперты напоминают, что мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса, может серьезно отразиться на жизни людей.

Однако они напомнили, что негативный эффект частично компенсируется финансовой поддержкой государства, которую правительство РФ существенно расширило.