Формула-1. Власти Великобритании дали согласие на проведение двух гонок

Британское правительство официально освободило участников чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" от всех ограничительных мер карантина в период пандемии коронавируса. Это означает, что на трассе в английском Сильверстоуне могут пройти два Гран-при "Королевских гонок".

"Меры властей, принятые в пользу спортивных мероприятий означают, что в Сильверстоуне, к 70-летию Гран-при Великобритании, гонки могут быть проведены 2 и 9 августа", — цитирует Спортбокс.Ru пресс-релиз Государственного секретариата страны по вопросам цифровых технологий, культуры, прессы и спорта.

Как уже сообщали Вести.Ru, сезон в "Формуле-1" стартовал накануне в Австрии, первый этап чемпионата-2020 выиграл финский пилот команды Mercedes Валттери Боттас. Второй Гран-при всепланетного турнира пройдет также на австрийском автодроме Red Bull Ring 12 июля.