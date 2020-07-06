Водительские права планируется использовать для услуг банков

Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Банком России разрабатывают законопроект, разрешающий использовать водительское удостоверение для получения банковских услуг.

Закон разрабатывается в рамках цифровизации экономики и создания единой экосистемы для повышения доступности услуг.

Водительское удостоверение позволит банкам проводить упрощенную идентификацию и предоставлять услуги денежных переводов, и в будущем возможно выдачу кредитов.

Банк обязан идентифицировать личность новых клиентов для выполнения закона по борьбе с легализацией незаконных доходов, отмыванием денег.

Банки уже повысили для клиентов доступность услуг. Сейчас возможно получение банковских услуг через интернет без подтверждающего документа, но только после открытия счета в банке с паспортом. Возможно получение услуг и по упрощенной идентификации, но после внесения биометрических данных клиента в единую систему.

Водительское удостоверение содержит персональные данные, которые достаточны для установления сведений и личности о клиентах.

На первом этапе права водителей позволят банкам предоставлять ограниченный круг услуг для клиентов:

- перевод и получение денежных средств без открытия банковского счета на сумму до 15 тысячи рублей;

- операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму до 100 тысяч рублей.

Такой способ идентификации основан на практике ведущих стран, отметил директор по финансовому мониторингу и комплаенсу Росбанка Александр Попов. Но для идентификации граждан по водительским правам банкам придется потратиться — необходимо дорабатывать программное обеспечение. "В целях снижения потенциальных рисков, возможно, потребуется создавать базу с водительскими удостоверениями, к которой финансовые организации будут обращаться для проверки подлинности", — сообщил изданию "Известия" Александр Попов.

В России для упрощения документооборота планируется внедрение и электронного паспорта — мобильный идентификатор. Цифровой паспорт полностью взаимозаменяет бумажный аналог и обладает такой же юридической силой. Его можно использовать для поездок железнодорожным или воздушным транспортом, медицинского обслуживания и банковских операций, а также для подтверждения возраста и получения госуслуг. Уже готово мобильное приложение, которое станет дополнением к привычному паспорту.