Соцработникам выделят еще 3,6 миллиарда рублей

По поручению президента России Владимира Путина кабинет министров направил 3,6 миллиарда рублей на выплаты соцработникам, передает РИА Новости.

Специальные выплаты будут направлены соцработникам, работающим с больными коронавирусом и людьми из группы риска.

Всего на эти цели выплаты превысят 11 миллиардов рублей.