Россия вошла в список 10-ти лучших стран для инвесторов

Россия входит в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы, следует из исследования European Investment Monitor (EIM) международной консалтинговой компании EY.

Россия занимает по итогам 2019 года девятую строчку, но может подняться еще выше в рейтинге по итогам 2020 года. Инвесторы продолжают работать в России.

Россия выглядит предпочтительней для инвесторов в сравнении с европейскими странами. Зарубежные компании и финансисты увидели, что экономика России адаптировалась к санкциям, успешно развиваются отрасли несмотря на пандемию и кризис. Поэтому инвесторы решаются на законное преодоление юридических барьеров санкций.

В 2019 году иностранцы увеличили прямые инвестиции в российский нефинансовый сектор экономики в 4,6 раза до свыше 26,9 миллиарда долларов, по данным Банка России. В этом году 99% проектов прямых иностранных инвестиций в России будут реализованы.

"Несмотря на то, что Россия почувствовала на себе влияние экономического кризиса, связанного с пандемией и падением цен на нефть, ранее начатые проекты по-прежнему реализуются, происходит заключение новых сделок, — отметил Александр Ивлев, управляющий партнер EY по странам СНГ. — В мае 2020 года мы провели анализ всех сделок, которые состоялись в 2019 году. 34% проектов ПИИ уже находятся в стадии завершения, 65% имеют подтверждения в продолжении реализации в этом году, и только 1% пока не подтвержден. Эти цифры в среднем лучше, чем оценка по Европе, что говорит о том, что проекты ПИИ в Россию являются выверенными и долгосрочными".

"В Европе из-за пандемии COVID-19 около 10% проектов ПИИ в Европе отменены, еще 25% заморожены. 51% инвесторов собирается несколько урезать плановые объемы ПИИ на 2020 год, 15% ожидают существенных сокращений", — подсчитали экономисты EY.

Россия за последние 10 лет резко поднялась в мировом рейтинге делового климата — 28-е место в рейтинге группы Всемирного банка Doing Business. В 2012 году Россия была на 120-м месте. Инвесторы видят те инициативы, которые были заложены правительством в последние годы.

В 2019 году в России зарубежные инвесторы вложились в 191 проект. Первое место по количеству проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в России занимает Германия, крупнейшая страна Евросоюза. За 2019 года Германия увеличила количество проектов в России в 1,5 раза, до 36. Это один из самых высоких результатов за все время проведения исследования. Германия со времен СССР активно сотрудничала с Россией и в период новой истории страны осталась самым надежным и активным инвестором для российской экономики.

Второе место по инвестпроектам в России заняли Китай и Франция – по 22 проекта. При этом Китай за год увеличил число проектов в России на 16%, а Франция – в 1,7 раза. Франция восстанавливает свои позиции одного из главных инвесторов в российскую экономику.

США занимают четвертое место по количеству проектов в России. Но из-за санкций проекты сокращаются – за год на 61% — до 20 проектов с 33 в 2018 году.

Иностранные инвесторы чаще предпочитают вкладываться в агропродовольственный сектор: количество проектов ПИИ выросло за год на 28% до 41. Основной фактор успеха этого сектора – импортозамещение, поддержка государства. В агропром больше всего инвестирует Германия (8 проектов), США (7 проектов) и Нидерланды (4 проекта).Второе место по популярности у инвесторов занимает производство машин и оборудования — 23 проекта. Здесь также лидирует Германия (7 проектов), США (4 проекта) и Финляндия (3 проекта). Популярны у инвесторов и фармацевтика, и логистика: количество проектов за год выросло в 1,6 раза до 13 проектов. Здесь лидирует Германия (5 проектов) и Франция (3 проекта).