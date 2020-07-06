Российские выпускники сдают самый массовый ЕГЭ

В понедельник российские выпускники сдают самый массовый Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку.

Как сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев, все проходит в штатном режиме, передает ТАСС.

Чтобы не допустить большого скопления выпускников в экзаменационных пунктах, ЕГЭ по русскому языку школьники будут сдавать 6 и 7 июля. Экзамен сдают 671 тысяч человек. Он длится 3 часа 30 минут.

В этом году русский язык не является обязательным предметом. Его сдают выпускники, которым результат этого экзамена нужен для поступления в вуз.

С результатами можно ознакомиться в личных кабинетах на официальном портале мэра. ЕГЭ в этом году проходят с 3 по 25 июля.