Рухнула на бок. На Южном Урале перевернулась маршрутка

Жуткая авария на Южном Урале. В Магнитогорске перевернулось маршрутное такси. Об этом сообщает ГТРК "Южный Урал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

ЧП произошло сегодня около 7 утра. Микроавтобус попал под удар двигавшегося навстречу легкового автомобиля "Митсубиси". Иномарка буквально протаранила маршрутку. В результате сильнейшего удара в бок она перевернулась, упав на бок. Момент ДТП попал на видео.

Как уточнили в городском отделении ГИБДД, по счастливой случайности, пассажиров в микроавтобусе в этот момент не было. Никто из водителей также не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту случившегося. В частности, им предстоит выяснить, на какой сигнал светофора двигался каждый из участников инцидента.