"Проблема гораздо больше". Хэмилтон отреагировал на "шестерку неприклонных"

Шестикратный чемпион мира "Формулы-1" и пилот Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал поступок шести гонщиков серии, не вставших на колено в поддержку акции Black Lives Matter. В их число вошел и россиян Даниил Квят из Alfa Tauri.



Накануне первого пост-пандемического этапа сезона — Гран-при Австрии была организована церемония, посвященная борьбе с расизмом. В ней отказались участвовать 6 из 20 пилотов "Ф-1". Помимо Квята в их число вошли Макс Ферстаппен (Red Bull), Шарль Леклер (Ferrari), Карлос Сайнс (McLaren) и партнеры по Alfa Romeo Кими Райкконен и Антонио Джовинации.



Хэмилтон признался: "Никто не должен принуждаться к тому, чтобы преклонить колено. Я никогда не просил, и уж тем более не требовал этого. Этот вопрос был поднят на брифинге Феттелем и Гросжаном, задав его другим пилотам", — цитирует британца Reuters.



"Я по-настоящему признателен тем, кто преклонил колено вместе со мной. На мой взгляд, это по-прежнему мощное послание. В конечном счете, мир не изменится от того, встал ты на колено или нет. Проблема гораздо больше".



Сама "непреклонная шестерка" мотивировала свои действия просто — они поддерживают борьбу с расовой дискриминацией, но форму протеста каждый волен выбирать индивидуально.