17 жителей Башкирии вернулись домой вывозным рейсом из Китая

В Башкирию из Шанхая прибыли 17 жителей республики. Выездной рейс авиакомпании "Аэрофлот" доставил в Уфу 40 человек. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Пассажиры прошли пограничный и таможенный контроль в аэропорту Шереметьево. В Уфе после процедуры термометрии россиян отправили на обязательную двухнедельную самоизоляцию. Уточняется, что жители республики выехали в Китай перед началом пандемии. В воскресенье они сдали анализы на COVID-19 в терминале аэропорта.

Жители Удмуртии, Республики Татарстан, Пермского края, Самарской и Челябинской областей выехали в свои регионы на автобусах. 34 пассажира этим же рейсом отправились в Новосибирск.

Напомним, на сегодняшний день в Башкортостане общее число случаев коронавируса выросло до 5591. За прошлые сутки к этому числу прибавилось еще 47 человек.

"По показателям Роспотребнадзора у нас переходная фаза. Мы можем приступить ко второй фазе снятия ограничений. Однако есть поводы для беспокойства. Ситуация остается стабильной на протяжении уже 22 дней, но при этом в лучшую сторону она не меняется. В регионе зафиксировано серьезное заполнение медучреждений. Я даю поручение всем главам муниципалитетов разобраться в текущем вопросе и составить предложения. Для нас это не самая лучшая ситуация. Число заболевших не очень большое, но на протяжении четырех недель подряд эти цифры не идут на спад. По этой причине мы не можем открыть детские лагеря", — прокомментировал Радий Хабиров.