В Закарпатье из РПГ обстреляли новый курорт

В Закарпатской области Украины из гранатомета обстреляли оздоровительный комплекс Aqua City. Момент попал на видео.

Нападение произошло около трех часов ночи 6 июля близ Мукачева, где расположен курорт. Неизвестный с расстояния в несколько десятков метров произвел выстрел по базе отдыха из ручного противотанкового гранатомета. Обошлось без жертв, но серьезно пострадало здание, в крыше которого и застрял неразорвавшийся выстрел.

Расположившийся недалеко от трассы Киев — Чоп был открыт только в конце минувшего года. По некоторым данным, он принадлежит известному в криминальных кругах предпринимателю Артуру Пашкуляку.

В причинах произошедшего сейчас разбираются правоохранители.