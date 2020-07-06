COVID-19: Россия опустилась на четвертое место в мире

За минувшие сутки (по состоянию на 6 июля) в России суточный прирост новых заболевших COVID-19 составил 6611 случаев в 85 регионах страны.

Скончались 135 человек, сообщает оперативный штаб на своем сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве, по данным оперштаба, за сутки выявлено 685 новых случаев COVID-19. 632 пациента выписаны с выздоровлением, скончались 22 человека.

Отмечается также, что в столице — самый низкий темп прироста новых заболевших коронавирусом по России (0,3 процента).

Отмечается, что суточный прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией в России продолжает снижаться, а 6 июля оказался самым низким за последние два месяца.

По общему количеству зарегистрированных диагнозов Россия опустилась с третьего на четвертое место в мире.

На третью строчку поднялась Индия, где, по данным Университета Джонса Хопкинса, суточный прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией составляет больше 24 тысяч случаев, а в целом на данный момент там зарегистрировано больше 697,4 тысячи диагнозов.