Гоночная серия NASCAR. Победа лидера сезона Харвика и массовая авария

Американский пилот Кевин Харвик из команды Stewart-Haas Racing стал победителем гонки серии NASCAR, которая прошла на знаменитом треке в Индианаполисе. Гонка в Индианаполисе состояла из 161 круга. Второе место занял пилот Chip Ganassi Racing Мэтт Кенсет, третьим стал партнер Харвика Эрик Алмирола.

На 15-м круге гонку пришлось прервать на 11 минут, сообщает Спортбокс.Ru. На автодроме появились красные флаги из-за массовой аварии, которая произошла на пит-лейне. В результате инцидента пострадал механик Penske Ford Райан Блэйни, его увезли в больницу. Позднее команда сообщила, что Райану удалось избежать серьезных травм.

Нынешний этап серии NASCAR стал 16-м в сезоне, который начался еще весной, но затем был приостановлен, как и все спортивные мероприятия в США, из-за пандемии коронавируса. Общий зачет пилотов возглавляет как раз Харвик. Следующий этап гонок NASCAR пройдет в Кентуки 10 июля.