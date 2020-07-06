6 июля 202011:10

Назван смартфон, который россияне чаще всего покупали в 2020-м

Смартфон Redmi Note 8 Pro, выпускаемый Xiaomi и стоящий около 16 000 рублей, оказался самым популярным у россиян по итогам первой половины 2020 года. К такому выводу пришли аналитики сервиса "Яндекс.Маркет".

Как говорится в сообщении пресс-службы "Яндекс.Маркета", Xiaomi удалось также возглавить и рейтинг производителей смартфонов: китайская опередила по востребованности ее продукции у россиян Samsung и Apple. Из пользователей, перешедших по ссылке с "Маркета" на сайт магазина, 29% заинтересовались моделями Xiaomi, 20% - Samsung и 19% - Apple.

А в топе рейтинга моделей смартфонов устройства Xiaomi занимают четыре строчки из десяти. Вот как выглядит эта десятка:

  • Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64 Гб (наш обзор - по ссылке);
  • Xiaomi Redmi Note 8T 4/64 Гб (обзор);
  • Apple iPhone 11 64 Гб; Samsung Galaxy A51 64 Гб (обзор);
  • Apple iPhone 11 128 Гб;
  • Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128 Гб;
  • Apple iPhone Xr 64 Гб (обзор);
  • Xiaomi Redmi 8 4/64 Гб;
  • Samsung Galaxy A10;
  • Samsung Galaxy A50 64 Гб.

Что касается наиболее востребованных характеристик, большинство интересовавших посетителей "Яндекс.Маркета" смартфонов оснащены экраном с разрешением FullHD+, встроенным накопителем на 64 ГБ и аккумулятором на 3500 - 4500 мАч. При этом по сравнению с прошлым годом вырос интерес к аппаратам, оснащенным интерфейсом NFC - в первой половине 2020-го года на них пришлось 74% переходов, по сравнению с 61% в тот же период годом ранее.

По итогам 2019-го года в топе от аналитиков "Яндекс.Маркета" лидировала предыдущая модель Redmi с аналогичным позиционированием - смартфон Xiaomi Redmi Note 7. На втором месте оказался Samsung Galaxy A50, а на третьем - iPhone Xr.

Ранее аналитики "Яндекс.Маркета" составили список главных устройств десятилетия. В категории смартфонов к безусловным лидерам отнесли три линейки: Samsung Galaxy, одними из первых получившие функцию беспроводной зарядки, Apple iPhone, полюбившиеся за селфи-камеру, и Redmi Note за соотношение цена-качество. Модели именно этих брендов оказались самыми популярными в 2019 году: Xiaomi Redmi Note 7, Samsung Galaxy A50 и Apple iPhone Xr.

Текст: Вести.Hi-tech

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