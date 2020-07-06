6 июля 202011:43

Магия Морриконе: "Профессионал", "Однажды в Америке" и другие шедевры

Магия Морриконе: "Профессионал", "Однажды в Америке" и другие шедевры

Печальная новость для поклонников Эннио Морриконе: в одной из клиник Рима на 92-м году оборвалась жизнь гениального композитора.

Его волшебная музыка щемила душу, заставляла ее летать и сопереживать героям сотен фильмов, ставших классикой мирового кинематографа.

"Профессионал", "Однажды в Америке", "Бесславные ублюдки", "Джанго освобожденный, "Хороший, плохой, злой", "Неприкасаемые"...


Всего Морриконе написал разную по стилям и жанрам музыку к 450 фильмам, за которую дважды был удостоен "Оскара" и множества других самых престижных наград в мире.

Композитор говорил, что когда он получает заказ на музыку к фильму, то сначала обсуждает с режиссером его замысел.

Потом, не ожидая вдохновения, он просто садился и работал, а музыка "приходила сама".

Эннио Морриконе не считал свои саундтреки исключительно коммерческим продуктом, а стремился передать через них то, что "невозможно донести до зрителя посредством видеоряда", отмечает ТАСС.

Помимо зарубежных режиссеров, сотрудничал он и с российскими: в 2004 году Морриконе написал музыку к фильму-катастрофе российского режиссера Владимира Хотиненко "72 метра".

Морриконе был известен и как режиссер: в последнее время он часто выступал с Чешским национальным симфоническим оркестром, много гастролировал, в том числе неоднократно давал концерты и в России.

Скончался композитор ранним утром 6 июля из-за осложнений после падения и перелома бедра.

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