Роспотребнадзор: не ешьте сурков, и чумы не будет

Опасности распространения чумы в России нет. Об этом заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

Чума была обнаружена у двух человек на западе Монголии. Этот регион граничит с российской Республикой Алтай. Заболели два человека. Власти Монголии приняли необходимые меры и заверили, что причин для беспокойства нет. Потом бубонная чума была подтверждена у китайского скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Чума распространяется через блох, паразитирующих на сурках. Жители Монголии их едят, несмотря на запреты. Также можно заразиться при разделке сурка. Однако, по словам Малеева, все это единичные случаи.

"Чума – это не коронавирус, поскольку есть вакцина, можно привиться, особенно сотрудники противочумной службы, они себя прививают, население каких-то отдельных районы прививают. И потом для чумы есть лекарство",- рассказал РИА Новости Малеев.

Также в России работает противочумный институт, есть противочумные станции, сотрудники которых ведут отлов сусликов, сурков, мышей и исследуют их на наличие инфекции. Малеев напомнил, что не следует употреблять в пищу мясо сурков, как сказано и в рекомендациях Роспотребнадзора.