Патриарх Кирилл призвал сохранить нейтральный статус Святой Софии

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал сохранить нейтральный статус храма Святой Софии в Стамбуле.

Предстоятель РПЦ сказал, что глубоко обеспокоен призывами турецких политиков пересмотреть музейный статус храма Святой Софии. Этот собор является одним из величайших памятников христианской культуры и храмом-символов для всех христиан. По его мнению, сохранение нынешнего нейтрального статуса Святой Софии послужит дальнейшему развитию отношений между народами России и Турции.

"Надеюсь на благоразумие государственного руководства Турции", — говорится в сообщении, которая приводит пресс-служба Предстоятеля Русской православной церкви..

Патриарх добавил, что в истории отношений Руси и Византии были разные, порой весьма непростые периоды, но попытки унижения духовного наследия Константинопольской церкви русский народ воспринимает с горечью и негодованием.

Святая София была построена в 532-537 годах по указанию византийского императора Юстиниана. После падения Константинополя в 1453 году храм был переделан в мечеть. Однако в 1935 году по решению Ататюрка собор стал музеем, а с фресок и мозаик были счищены слои штукатурки. Святая София включена в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.

2 июля Госсовет Турции рассмотрел вопрос о возможном изменении статуса собора. Решение будет будет распространено в течение ближайших 15 дней. Призывы не изменять статус Святой Софии президент Реджеп Эрдоган назвал нападками на суверенитет Турции.