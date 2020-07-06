Подписи Родченкова в деле о российских биатлонистках признаны подделкой

Подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории и информатора WADA Григория Родченкова под его письменными показаниями в деле о российских биатлонистках Яны Романовой, Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной признаны фиктивными.



Это было доказано экспертами немецкого издания Der Spiegel, которые проводили свое собственное расследование дела противостояния МОК и россиянок в Спортивном арбитражном суде (CAS). В 2017 году спортсменки были пожизненно дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх-2014 в Сочи.

Родченков написал девять письменных показаний, на которые и опирались в МОК. И каждое — за его подписью. Но адвокат россиянок Алексей Панич предоставил заключения независимых экспертов из Британии и Германии, согласно которым стало понятно — подписи являются низкокачественной подделкой.



Эксперты Spiegel сделали вывод на основе цифрового судебно-цифрового заключения, что один и тот же файл с подписью Родченкова был вставлен в два разных документа с показаниями. В семи остальных стояли подписи, сделанные от руки, и, вероятно, не самим Родченковым. В них разнится почерк.



"Когда в первый же день слушаний в CAS защита усомнилась в подлинности подписей, МОК в течение 24 часов предоставил новый аффидевит от Родченкова, — пишется в тексте на официальном сайте издания. — Впрочем, это не дает объяснений в том, каким именно способом были получены подписи в других документах".



Напомним, что ранее тот же Spiegel объяснил природу происхождения обнаруженной в организме Зайцевой ДНК мужчины. Согласно информации немецкого издания, она принадлежит мужу спортсменки. Вероятно, незадолго до сдачи анализа у супругов был половой контакт.

Перепроверка анализов также не выявила у Ольги наличие запрещенных веществ.