Правительство не поддержало идею свободных цен на АЗС

Российское правительство не поддержало предложение владельцев небольших сетей АЗС ввести свободные цены на автомобильное топливо.

Эти небольшие АЗС продают только пятую часть автомобильного топлива в стране. Крупные вертикально-интегрированные нефтекомпании, обеспечивающие производство топлива, начиная от добычи нефти до ее переработки, — продают остальные 80% автомобильного топлива через свои сети автозаправок. Средняя розничная цена на бензин в России, по последним данным Росстата, почти не меняется: с 22 по 28 июня за неделю стоимость бензина выросла на 5 копеек по сравнению с предыдущей неделей — до 45,18 рубля за литр, а цена дизтоплива выросла на 3 копейки — до 47,88 рубля за литр.

Стабильность цен обеспечивают меры правительства, включая механизм "демпфера". Ранее Независимый топливный союз, объединяющий небольшие сети АЗС, направил письмо с предложением не регулировать цены топлива. Это предложение обсуждали Минэнерго, Федеральная антимонопольная служба, Минфин, Минэкономразвития и Минтранс.

Министерства и ведомства отвергли предложения НТС, сообщили "Ведомости". Минэнерго направило письмо главе Независимого топливного союза Павлу Баженову с ответом о нецелесообразности приостановки до конца года действия, так называемого, демпфера, регулирующего цены.

В России нет прямой привязки цены топлива к цене нефти. Поэтому на российских АЗС цена может не меняться, когда мировая стоимость нефти снижается. И, наоборот, когда цена нефти достигает рекордно высоких значений, то стоимость топлива на АЗС не должна расти выше инфляции. За это правительство доплачивает нефтяникам компенсации: если оптовые цены на бензин и дизельное топливо в стране превышают среднюю экспортную цену.

Это и есть демпфер. С мая биржевая стоимость топлива в России начала расти, а в конце июня достигла исторических максимумов. Более того, биржевые цены на оптовые поставки бензина обновляли рекорд несколько дней подряд. Это произошло после того, как во время карантина производство топлива снизилось в стране, а после снятия ограничений мобильности спрос резко вырос. Крупные нефтекомпании по-прежнему поставляют топливо на свои АЗС (80% от всего спроса в стране) по ценам, которые растут не выше инфляции. А небольшим АЗС приходится покупать на бирже топливо, которое в небольших объемах поставляют нефтяники. Как заверили в Минэнерго, предложение топлива на бирже вскоре вырастет до уровня спроса.