"Хоть зубы в целости". Регбист показал рентген сломанной пополам челюсти

Регбист австралийского клуба "Канберра Рейдерс" Сиа Солиола в матче Национальной регбийной лиги против "Ньюкасл Дрэгонз" получил страшную травму — перелом лицевой кости.



Повреждение 33-летний спортсмен получил в результате столкновения с соперником — в одном из игровых эпизодов оба спортсмена ударились головами. Однако игрок "Ньюкасла" остался цел и невредим, а Сиа теперь останется вне игры на ближайший месяц. Именно столько ему предстоит залечивать травму.



Впрочем, сам регбист отреагировал на столь суровый перелом более чем иронично: "По крайней мере, зубы остались в целости", — подписал новозеландец выложенный им в Instagram снимок рентгена.