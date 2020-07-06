У берегов Приморья спасли потерявшихся рыбаков на лодке

В районе акватории бухты Успения из-за плохой видимости потерялись двое рыбаков на металлической лодке. Сообщение об этом поступило дежурному Главное управление МЧС России по Приморью около 9 утра. Об этом сообщает ГТРК "Владивосток", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

В указанный район сражу же отправили дежурную смену спасателей находкинского отделения МЧС России в составе троих человек, а также одну единицу спецтехники. В 13:30 двоих мужчин 1955 и 1965 годов рождения обнаружили в 50 километрах к северу от залива Находка.

Медицинская помощь прикормам не понадобилось. Их состояние опасений не вызывало. Сотрудники МЧС напоили рыбаков горячим чаем и доставили до берега.