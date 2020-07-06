Псковская журналистка Прокопьева заплатит 500 тысяч за оправдание терроризма

В Пскове суд оштрафовал местную журналистку Светлану Прокопьеву на 500 тысяч рублей за публичное оправдание терроризма, передает РИА Новости​​​.

Прокурор просила для Прокопьевой наказание в виде шести лет колонии общего режима и запрет на занятие журналистской деятельностью на четыре года.

Ранее Союз журналистов России распространил обращение в защиту Прокопьевой.

В ноябре 2018 года в эфире "Эха Москвы в Пскове" вышла передача, где Прокопьева вела речь о теракте, произошедшем ранее в здании ФСБ в Архангельске.

Прокопьева вину не признает, утверждая, что материал был попыткой разобраться в причинах произошедшего.

31 октября 2018 года возле входа в здание ФСБ в Архангельске 17-летний подросток устроил взрыв, в результате которого и погиб. Трое сотрудников спецслужбы получили ранения. СКР признал взрыв терактом.